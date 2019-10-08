سقطت شعرة في الطعام.. رجل يحلق شعر زوجته عقابا لها

دكا(صدى):

عاقب زوج زوجته بطريقة مروعة بعد أن وجد شعرة في وجبة الإفطار؛ حيث أقدم على حلاقة شعرها.

وألقت الشرطة في بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، القبض عليه، فيما حذّرت جماعات حقوقية من أن العنف الممارس على النساء، يتصاعد في هذا البلد المحافظ.

وكانت الأهالي أبلغت الشرطة بتعدي الزوج على بابلو موندل، (35 عامًا ) على زوجته.

وقال الشرطي المحلي شهريار خان: وجد شعرة بشرية على وجبة الأرز والحليب التي حضّرتها له زوجته، فاستشاط غضبًا وألقى باللوم عليها، ثم تناول شفرة وحلق شعر رأسها عنوة.

وينتظر الزوج عقوبة السجن لمدة أقصاها 14 عامًا.