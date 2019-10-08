وفد أمني من 6 دول يزور مجمع الأمل بالرياض للتعرف على جهود المملكة في علاج مرضى الإدمان

سعيد العجل(صدى):

استقبل مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض صباح اليوم الثلاثاء وفداً من منسوبي مكافحة المخدرات ضم ضباطاً من ست دول استضافتهم المملكة العربية السعودية بمناسبة انعقاد ورشة العمل الإقليمية السابعة لمكافحة المخدرات والتي أقيمت يومي الاثنين والثلاثاء 7-8/2/1441هـ بمدينة الرياض، حيث كان برفقتهم عدد من المسؤولين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهدفت الزيارة إلى الاطلاع والتعرف على خدمات وبرامج المجمع وجهوده في التوعية والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان.

وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد مشعوف القحطاني واستشاري الطب النفسي الدكتور فهد المنصور ورئيس أقسام علاج الإدمان الدكتور فيصل الزكري ومدير العلاقات والإعلام الصحي حمد بن مشخص، ومدير مكتب المدير التنفيذي مبارك الخريف، واستمع الوفد لشرح من د. محمد القحطاني على مجسم المجمع عرف خلاله بدور كل منها، تلاه جولة على أقسام وإدارات المجمع شملت الإدارة الطبية وإدارة التمريض وإدارة شؤون المرضى وإدارة تجربة المريض وقسم الإسعاف الطوارئ.

وفي نهاية الجولة تم الاجتماع بإدارة التدريب ولأبحاث والتعليم المستمر حيث تم استعراض فيديو تعريفي عن المجمع وكلمة ترحيبية وتعريفية من المدير التنفيذي تحدث خلالها عن جهود المملكة الكبيرة في مجال الوقاية من الوقوع في براثن المخدرات والبرامج المتطورة التي اتخذتها في مجال علاج الإدمان وكذلك الاهتمام ببرامج تأهيل المتعافين للاستمرار في التعافي والحد من انتكاستهم.

بعد ذلك تحدث د. فيصل الزكري عن أقسام الإدمان والخدمات التي يقدمها القسم في مجال علاج مرضى التعاطي والاعتماد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتحدث د. فهد المنصور عن أقسام الصحة النفسية وبرامج القسم التي يقدمها لعلاج المرضى النفسيين.