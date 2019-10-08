المنتخب الأرجنتيني يفتقد ميسي أمام ألمانيا

نواف السالم(صدى):

أكد أنخيل دي ماريا على أهمية ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، مرة أخرى الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك أثناء حديثه عن خروج المنتخب الأرجنتيني أمام البرازيل في الدور قبل النهائي ببطولة كوبا أمريكا، قال لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي: “ بعد المباراة، قال لنا ميسي إنه كان فخوراً بأداء المجموعة والوحدة التي ظهرت ”.

وأضاف: “ توجه بالشكر للاعبين الشباب وقال لهم إن تواجدهم مع المنتخب جاء لأنهم يستحقون ذلك، وبعدما انتهى الكل كان يبكي لأنه وصل بالفعل لقلوب الجميع، خاصة اللاعبين الشباب ”.

ويذكر أن ميسي سيغيب عن المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الألماني غداً الأربعاء، بسبب عقوبة الإيقاف 3 أشهر التي وقعت عليه من قبل اتحاد “ كونميبول ” بعد خروج المنتخب الأرجنتيني من الدور قبل النهائي ببطولة كوبا أمريكا.