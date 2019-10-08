مصمم دودج يطالب بنزع هذه القطعة من السيارة

واشنطن(صدى):

بدأت دودج منذ عام تقريباً في وضع قطع صفراء بلاستيكية على الواجهة الأمامية لتشارجر وتشالنجر لمنع تلفها أثناء نقلها من المصنع إلى التاجر.

وقال المصمم الرئيسي للشركة “ مارك تروستل ” أنه يتمنى لو يقومون بإزالتها، مضيفا :عندما قمنا بتصميم تشارجر وتشالنجر، لم يكن هناك قط قطع صفراء عليها.

وتابع : وبالنسبة لي كمصمم، فهي تفسد خطوط السيارة ”، مؤكداً أن لها سبب وظيفي محدد وغير ذلك فهي تدمر الطلاء فقط.

في حين اقتنع تايلر جرانت، مدير مبيعات الإنترنت لدى أحد وكلاء دودج بحُجة تلف الطلاء، وقام بالكتابة على فيسبوك في أبريل مطالباً المالكين بإزالة قطع الحماية، مؤكداً أنهم غير مصنوعين خصيصاً لتتناسب بشكل مثالي مع السيارات.