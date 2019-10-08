بالفيديو و الصور مدرسة معن بن عدي الابتدائية بالرياض تحتفل باليوم العالمي للمعلم

عيسى الجديبا(صدى):

احتفلت مدرسة معن بن عدي الإبتدائية بالرياض باليوم العالمي للمعلم والذي يوافق يوم ٥ تشرين الأول / أكتوبر سنويآ منذ عام ١٩٩٤م .

حيث بدأ الحفل بتقديم الطلاب برنامج إذاعي عن المعلم ودوره في الحياة العلمية وما يقدمه للأجيال المتتابعة.

كما أيضآ قائد المدرسة الأستاذ / علي بن محمد الكعبي كلمته لأبناءه الطلاب بهذه المناسبة وذلك بحضور ومشاركة مشرف التربية البدنية من مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ / عبدالحكيم الشدوخي الذي قام بدوره أيضآ بإلقاء كلمه لأبناءه الطلاب بهذه المناسبة.

وفي الختام قام قائد المدرسة الأستاذ/ علي بن محمد الكعبي بتقديم الهدايا التذكارية والورود للمعلمين بهذه المناسبة متمنيآ للجميع دوام التوفيق والنجاح.