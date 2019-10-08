  • الأربعاء 9

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أمانة عسير تحتفي بكبار السن بأكثر من 100 هدية

أمانة عسير تحتفي بكبار السن بأكثر من 100 هدية

أمانة عسير تحتفي بكبار السن بأكثر من 100 هدية
محمد بن طحيطح(صدى):

في ” لفتة إنسانية ” قامت أمانة منطقة عسير بالإحتفاء بالمسنين تزامناً مع مناسبة اليوم العالمي لكبار السن تحت الشعار الموحد لهذا العام “الرحلة إلى المساواة العمرية ” .

حيث أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على أهمية التفاعل مع كبار السن بهذه المناسبة من خلال تقديم الهدايا , والورود لهم .
فيما قامت بتوزيع أكثر من 100 هدية على المسنين في المواقع المختلفة والأسواق والمرافق العامة .

و تأتي هذه المبادرة ضمن تفعيل المشاركة المجتمعية لأمانة منطقة عسير وتحقيقاً لدورها في التفاعل مع المجتمع في كافة المناسبات العامة وذلك ضمن روزنامة فعاليات و مبادرات الأمانة وحرصها على الوفاء لهذه الفئة الغالية .

فيما قال الحميدي مختتما حديثه أن قيمنا وثوابتنا تدعو إلى توقير كبار السن واحترامهم ، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء, للإستفادة من خبرات وطاقات كبار السن المهنية والعلمية والتعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بهذه الفئة ، إضافة لرفع مستوى الوعي بحقوقهم والإهتمام بقضاياهم .

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *