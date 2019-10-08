أمانة عسير تحتفي بكبار السن بأكثر من 100 هدية

محمد بن طحيطح(صدى):

في ” لفتة إنسانية ” قامت أمانة منطقة عسير بالإحتفاء بالمسنين تزامناً مع مناسبة اليوم العالمي لكبار السن تحت الشعار الموحد لهذا العام “الرحلة إلى المساواة العمرية ” .

حيث أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على أهمية التفاعل مع كبار السن بهذه المناسبة من خلال تقديم الهدايا , والورود لهم .

فيما قامت بتوزيع أكثر من 100 هدية على المسنين في المواقع المختلفة والأسواق والمرافق العامة .

و تأتي هذه المبادرة ضمن تفعيل المشاركة المجتمعية لأمانة منطقة عسير وتحقيقاً لدورها في التفاعل مع المجتمع في كافة المناسبات العامة وذلك ضمن روزنامة فعاليات و مبادرات الأمانة وحرصها على الوفاء لهذه الفئة الغالية .

فيما قال الحميدي مختتما حديثه أن قيمنا وثوابتنا تدعو إلى توقير كبار السن واحترامهم ، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء, للإستفادة من خبرات وطاقات كبار السن المهنية والعلمية والتعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بهذه الفئة ، إضافة لرفع مستوى الوعي بحقوقهم والإهتمام بقضاياهم .