أمير عسير يزور كلية الهندسة بجامعة الملك خالد

محمد بن طحيطح(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير – حفظه الله – صباح اليوم الثلاثاء، كلية الهندسة بجامعة الملك خالد، وكان في استقباله معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ووكلاء الجامعة وعميد الكلية الدكتور إبراهيم الفلقي ومنسوبو الكلية، وذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وفي بداية الزيارة اطلع سموه على معامل الكلية والإمكانيات المتاحة لطلاب وطالبات الهندسة خلالها، كما زار خلال الجولة إحدى قاعات التدريس مناقشًا طلاب القاعة حول تخصصهم وسير الدراسة.

بعد ذلك التقى سمو الأمير بأعضاء وعضوات هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالكلية، وتم خلال اللقاء الحديث عن المشهد الحضري لمنطقة عسير، وأدوار وتطلعات وجهود قسم العمارة في كلية الهندسة حول ذلك.

كما شهد اللقاء حضور ممثلي الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة عسير، بالإضافة إلى أعضاء هيئة تطوير عسير وممثلين لعدد من الجهات بمنطقة عسير.