عريس يسطو على بنك قبل يوم من حفل زفافه

واشنطن(صدى):

أقدم عريس من ولاية تكساس الأمريكية، على سرقة بنك، قبل يوم من حفل زفافه، ليتمكن من دفع ثمن خاتمي الخطوبة.

ونشرت شرطة ولاية تكساس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للعريس رصدتها كاميرات المراقبة في البنك، حيث تعرفت خطيبته عليه.

وهدد العريس موظفي البنك قائلًا: ” إنه يحمل بندقية “ ، وطالبهم بالحصول على الأموال، حيث اعترف اللص العاشق لخطيبته بما فعل، وطلبت منه أن يسلم نفسه للشرطة.