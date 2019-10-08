حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الأربعاء

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الأربعاء.

وأوضحت « الأرصاد » في بيان لها، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق « جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك » .

وأضافت أنه يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من مناطق « الجوف، حائل والحدود الشمالية » .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق « القصيم، الرياض، والشرقية » ، بالإضافة إلى تأثير الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.