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حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الأربعاء

حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الأربعاء
الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الأربعاء.

وأوضحت « الأرصاد » في بيان لها، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق « جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك » .

وأضافت أنه يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من مناطق « الجوف، حائل والحدود الشمالية » .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق « القصيم، الرياض، والشرقية » ، بالإضافة إلى تأثير الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.


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