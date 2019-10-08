مسؤولون فرنسيون يطالبون بمقاطعة مونديال قطر 2022

نايف السالم(صدى):

طالب عدد كبير من المسؤولين الفرنسيين بمقاطعة المنتخب الفرنسي بطولة كأس العالم في قطر عام 2022.

وجاء ذلك بعد كارثة بطولة ألعاب القوى لاسيما بعد الإنهاك الذي بدا واضحا على اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة فضلا عن مدرجات الملاعب التي بدت وكأنها مدينة أشباح بسبب خلوها من المشجعين.

وطالب النائب في البرلمان الفرنسي ريجي جوانيكو وعمدة بلدية ” بورج إن برس ” جون فرانسوا ديبا من السلطات المسؤولة في باريس مقاطعة منتخب فرنسا لمونديال قطر 2022 وعدم تعريض حياة اللاعبين للخطر.

وقال إن فشل الدوحة في تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى ينبئ عن تنظيم سيئ للغاية لمونديال 2022 فالفشل سيظل ملازماً للدولة القطرية.

ويذكر أن المسؤولين الفرنسيين وقعوا على عريضة طالبوا فيها من السلطات المختصة بمقاطعة المنتخب الفرنسي منافسات كأس العالم 2022 وأنه في حال تحقيق ذلك سيتبعه العديد من الإجراءات المماثلة من المنتخبات الأخرى التي تشارك في منافسات المونديال.