شركة الخليج للتدريب توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخليج للتدريب والتعليم، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية للجنسين؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى ممثل خدمة عملاء » .

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل/ة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وينتهب عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي هنـــــــــــا .