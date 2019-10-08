الدواد: معايير الجودة وسلامة المرضى تقودنا إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة

سعيد العجل(صدى):

شدد العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض على أهمية تطبيق المعايير الخاصة بالجودة وسلامة المرضى والتي تكفل تقديم خدمات صحية عالية المستوى بشكل مستمر، مؤكداً سعي إدارة المستشفى وجميع منسوبيه إلى المضي قدما في الحفاظ على المستويات المتقدمة من السلامة التي يحققها المستشفى، و أن تحقيق الطموحات في هذا المجال لن يتوقف بل يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه لسلامة المرضى.

وقال: التوجيهات المستمرة من قِبل المسؤولين بوزارة الداخلية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الذي يولي الخدمات الصحية إهتماماً خاصاً، تحثنا دائمًا على كل ما من شأنه الإرتقاء بالخدمات المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم.

جاء ذلك خلال تدشينه للمؤتمر الـ11 للجودة وسلامة المرضى تحت شعار “معًا نصنع النجاح” والذي نظمه مستشفى قوى الأمن بالرياض صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 اكتوبر 2019 بمشاركة عددٍ من القطاعات الصحية وذلك في مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز للمؤتمرات.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بكلمة لنائب رئيس اللجنة المنظمة، مساعد مدير الشؤون الأكاديمية الأستاذ ماجد السالم ذكر خلالها أن هذا المؤتمر من الفعاليات المدرجة ضمن البرنامج الأكاديمي للعام الحالي 2019 ، مؤكدًا اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (13) ساعة تعليم طبي.

من جانبها، أوضحت الأستاذة شروق الدليقان رئيسة اللجنة العلمية ومديرة إدارة الجودة المكلفة، أن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة نخبة من المختصين في إدارة الجودة يمثلون مؤسسات صحية مرموقة، ويهدف إلى تبادل المعارف والخبرات مع رواد الجودة وسلامة المرضى في المملكة العربية السعودية من خلال استعراضه لأهم التجارب في هذا المجال. وقالت:” برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يسعى إلى تحقيق الريادة من خلال تطبيق أعلى مستويات الجودة، فهي المحرك الفعلي للتميز والتطور”.

إلى ذلك، صاحب إقامة المؤتمر الـ11 للجودة وسلامة المرضى تدشين معرض بهذه المناسبة يضم مجموعة من البرامج والمشاريع المختصة بهذا المجال قام بتنفيذها عددًا من الإدارات والأقسام داخل المستشفى.