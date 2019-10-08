مشهد مُهيب لجريان المياه في سيل البلاطة بـ« العلا » (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

شهدت محافظة العلا جريان المياه في سيل البلاطة في مشهد مُهيب؛ عقب الأمطار الشديدة التي هطلت عليها اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الأرصاد حذرت من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة التي تصحب غالبًا بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى “ 50 كم/ساعة ” أو أكثر.

وتوقعت أن تتسبب الأمطار في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.