شاهد.. تشييع الجموع الغفيرة لجثمان عبدالله الشريدة
شيعت الجموع الغفيرة، اليوم الثلاثاء، جثمان لاعب الهلال السابق الراحل عبدالله الشريدة.
وتوفى عبدالله الشريدة أمس الإثنين إثر أزمة قلبية؛ بعد تفرغه من صلاة المغرب أثناء العودة للمنزل.
وخيم الحزن على الوسط الرياضي بعد نبأ وفاة الشريدة؛ الذي رحل وترك لنا إرثًا كبيرًا من المهارات والإبداعات في المستطيل الأخضر.
ابوسامر[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يغفر له ويرحمه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43731 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يرحمه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3924 ] نشر منذ 14 ساعة
اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 7 ساعات
رحمه الله و غفر له
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه،
وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة،
وأسكنه الفردوس الأعلى ووالداي والمسلمين أجمعين…
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه،
وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة،
وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة،ووالداي والمسلمين أجمعين…
Abu Rotana[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 ساعات
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفرله ويسامحه يارررب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14692 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له
الماااااس[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يرحمة ويتجاوز عنا وعنه
ياصدى …
اسمة عبدالله مبارك شريدة الدوسري
وهو اخو وجدي مبارك لاعب القادسيه السابق رحمة الله
اما الشريده فهذي حمولة تقطن القصيم
تحياتي
النشمي 121[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يرحمة ويتجاوز عنا وعنه
ياصدى …
اسمة عبدالله مبارك شريدة الدوسري
وهو اخو وجدي مبارك لاعب القادسيه السابق رحمة الله
اما الشريده فهذي حمولة تقطن القصيم
تحياتي
الماااااس[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يرحمة ويتجاوز عنا وعنه
ياصدى …
اسمة عبدالله مبارك شريدة الدوسري
وهو اخو وجدي مبارك لاعب القادسيه السابق رحمة الله
اما الشريده فهذي حمولة تقطن القصيم
تحياتي