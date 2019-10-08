شاهد.. تشييع الجموع الغفيرة لجثمان عبدالله الشريدة

ماجد محمد(صدى):

شيعت الجموع الغفيرة، اليوم الثلاثاء، جثمان لاعب الهلال السابق الراحل عبدالله الشريدة.

وتوفى عبدالله الشريدة أمس الإثنين إثر أزمة قلبية؛ بعد تفرغه من صلاة المغرب أثناء العودة للمنزل.

وخيم الحزن على الوسط الرياضي بعد نبأ وفاة الشريدة؛ الذي رحل وترك لنا إرثًا كبيرًا من المهارات والإبداعات في المستطيل الأخضر.