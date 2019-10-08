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شاهد.. تشييع الجموع الغفيرة لجثمان عبدالله الشريدة

شاهد.. تشييع الجموع الغفيرة لجثمان عبدالله الشريدة
ماجد محمد(صدى):

شيعت الجموع الغفيرة، اليوم الثلاثاء، جثمان لاعب الهلال السابق الراحل عبدالله الشريدة.

وتوفى عبدالله الشريدة أمس الإثنين إثر أزمة قلبية؛ بعد تفرغه من صلاة المغرب أثناء العودة للمنزل.

وخيم الحزن على الوسط الرياضي بعد نبأ وفاة الشريدة؛ الذي رحل وترك لنا إرثًا كبيرًا من المهارات والإبداعات في المستطيل الأخضر.


12 تعليق

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 15 ساعة

الله يغفر له ويرحمه

[ عدد التعليقات: 3924 ] نشر منذ 14 ساعة

اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات

[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 7 ساعات

رحمه الله و غفر له

[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ 5 ساعات

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه،
وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة،
وأسكنه الفردوس الأعلى ووالداي والمسلمين أجمعين…

[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ 5 ساعات

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه،
وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة،
وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة،ووالداي والمسلمين أجمعين…

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 ساعات

إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفرله ويسامحه يارررب

[ عدد التعليقات: 14692 ] نشر منذ 58 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله يرحمة ويتجاوز عنا وعنه
ياصدى …
اسمة عبدالله مبارك شريدة الدوسري
وهو اخو وجدي مبارك لاعب القادسيه السابق رحمة الله
اما الشريده فهذي حمولة تقطن القصيم
تحياتي

[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله يرحمة ويتجاوز عنا وعنه
ياصدى …
اسمة عبدالله مبارك شريدة الدوسري
وهو اخو وجدي مبارك لاعب القادسيه السابق رحمة الله
اما الشريده فهذي حمولة تقطن القصيم
تحياتي

[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله يرحمة ويتجاوز عنا وعنه
ياصدى …
اسمة عبدالله مبارك شريدة الدوسري
وهو اخو وجدي مبارك لاعب القادسيه السابق رحمة الله
اما الشريده فهذي حمولة تقطن القصيم
تحياتي

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