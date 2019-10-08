محمد صلاح يحصد جائزة رجل العالم

ماجد محمد(صدى):

منحت مجلة « جي كيو الشرق الأوسط » ، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة رجل العام، وذلك في حفل ضخم أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأبدى « صلاح » سعادته خلال الحفل بتلك الجائزة، مؤكدًا أنه لم يتخيل الوصول لذلك المستوى إلا بدعم الجماهير في مصر والعالم أجمع.

وأضاف « الجميع يحلم بالظهور على الشاشات، لكني عندما ظهرت لأول مرة تغيرت أهدافي وأردت تغيير معالم الكرة في مصر والاحتراف في الخارج » .

ويقضي النجم المصري إجازة قصيرة في الإمارات حاليًا مستغلًا فترة التوقف الدولي وعدم انضمامه لقائمة المنتخب المصري بعد تعرضه لإصابة في الكاحل بمباراة ليفربول الماضية أمام ليستر سيتي.

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