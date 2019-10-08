« نوبات قلبية ».. مشكلات صحية يسببها الغضب

أميرة خالد(صدى):

أوضح أطباء، أبرز المشكلات الصحية التي يسببها الغضب، حيث قال الدكتور كريسن أيكن، أستاذ الطب النفسي السريري في كلية الطب بجامعة ويك فورست، إن في غضون ساعتين من غضبك الشديد تتضاعف فرص الإصابة بالنوبات القلبية، لأن الانفعال الشديد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب.

توصلت إحدى الدراسات إلى أن الغضب يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية خلال أول ساعتين من الانفعال الشديد، بسبب ارتفاع ضغط الدم، الذي يتسبب في ضخ نسبة كمية من الدماء المحملة بالأكسجين إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الإصابة بنزيف المخ، نتيجة تمزق الاوعية الدموية.

كما توصلت دراسة إلى أن الغضب يؤدي إلى تفاقم أعراض اضطراب القلق العام، الذي قد يتسبب في الإصابة ببعض المشكلات النفسية التي تجعله يميل إلى العزلة والانتحار في بعض الأحيان.

وربطت العديد من الدراسات بين الاكتئاب والغضب، وخاصة عند الرجال، لأن مع الانفعال الشديد تزداد احتمالية الإصابة بهذا الاضطراب النفسي، الذ يستلزم التوجه إلى الطبيب المختص، للتعافي منه سواء بمضادات الاكتئاب أو جلسات التحدث.

وأوضحت دراسة أجرتها جامعة هارفارد على 670 رجلًا، أن هناك علاقة بين الغضب ومشكلات الرئة عند الرجال، موضحةً أن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن الانفعال الشديد، يتسبب في الشعور بألم شديد في الصدر وضيق في التنفس، بسبب احتفاظ الشعب الهوائية بالماء، ما يتسبب في ارتشاح الرئة وتضخمها.

وأكدت دراسة أجرتها جامعة ميشيجان واستمرت لمدة 17 عامًا، أن الأشخاص الأكثر غضبًا يتمتعون بعمر افتراضي أقصر من غيرهم، لأن الانفعال الشديد يسبب ارتفاع ضغط الدم وسرعة بنبضات القلب.