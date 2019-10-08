الفنان طلعت زكريا في ذمة الله

القاهرة(صدى):

كشفت نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن وفاة الفنان طلعت زكريا، والمعروف بـ « طباخ الريس » نسبة إلى فيلمه الشهير.

وصرّح عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر، قائلًا: « تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل » .

يذكر أن الفنان المصري طلعت زكريا من مواليد 29 مارس 1960، في الإسكندرية، وقد أصيب في سبتمبر 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا، ومن أشهر أعماله فيلم «طباخ الريس» الذي حقق إيرادات جيدة.