كويكب يقترب من الأرض.. و « ناسا » ترصده بعد فوات الأوان

واشنطن(صدى):

كشفت وكالة ناسا، عن مجموعة من الصخور الفضائية تسير في طريقها إلى كوكب الأرض مع أكثر من عشرة كويكبات.

ويبلغ حجم أكبر تلك الكويكبات كحجم هرم الجيزة الأكبر، في حين أن أصغرها يبلغ 16 متراً كحد أقصى – مما يجعلها أطول بطول بضعة أمتار من الحافلة ذات الطابقين.

ويقترب الكويكب 2019 TW1 من الأراض، والذي تبلغ سرعته 26 ألف ميل في الساعة تقريبًا (42 ألف كم/الساعة)، ويُقدّر عرضه بنحو 15.85 مترًا.

ويمر الكويكب، قرب الأرض على مسافة نحو 565 ألف كم، فيما رصدت ناسا الصخرة الفضائية لأول مرة في 5 أكتوبر، قبل ثلاثة أيام فقط من اقترابها من كوكبنا.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية، أن الآلاف من الأجسام القريبة من الأرض، التي تراقبها حاليًا، لا تتواجد في مسار تصادمي مع كوكبنا.