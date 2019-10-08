بالفيديو.. مواصفات سيارة «أودي» الرياضية الجديدة

برلين (صدى):

أعلنت عملاق صناعة السيارات “أودي” مؤخرا عن سيارة رياضية جذابة بمواصفات تجعلها من أفضل السيارات وأكثرها تطورا في الأسواق.

وحملت هذه السيارة من ناحية الشكل العديد من ملامح سيارات A7 الأخيرة من “أودي”، لكنها جاءت بهيكل أكثر انسيابية، يميزه التصميم الفريد للمصابيح، وماصات الصدمات التي دخل في تركيبها الفايبر وألياف الكربون، إضافة إلى الجنح الهوائي الصغير الذي يخرج من الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية.

أما من الداخل فحصلت RS7 2020 على قمرة واسعة فيها مقاعد جلدية تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة فيها 3 شاشات، اثنتان تعملان باللمس في منتصفها، ويمكن عبرهما التحكم بأنظمة المولتيميديا ومشاهدة الأفلام وصور الكاميرات الأمامية والخلفية، وثالثة قبالة السائق.

ويدعم الأداء الجبار لهذه السيارة محرك بـ 8 أسطوانات، وسعة 4.0 ليتر، وعزم 600 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل ، كما يمكن لهذه السيارة أن تعمل بنظام دفع رباعي يساعدها على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.6 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 250 كلم/ساعة.