« الأرصاد » تحذر من تقلبات جوية على عدة مناطق

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن حالة من التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت « الأرصاد » في بيان لها، أن حالة من التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة ابتدءًا من يوم الأربعاء وتستمر إلى يوم الأحد القادم.

وأضافت أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها تيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى 50 كم/س أو أكثر.

وأشارت إلى أن هذه الحالة قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة» ويمتد تأثيرها إلى الاجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة وتصل إلى رعدية، على أجزاء من مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية».