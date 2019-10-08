أتراك يعتدون بوحشية على مراهق سوري

انقرة(صدى):

تعرض مراهق سوري لاعتداء وحشي من قبل ثلاثة شباب أتراك بغرض سرقته في وضح النهار، وسط أحد شوارع مدينة إسطنبول.

وكشفت صحفية تركية تفاصيل الواقعة التي وثقتها إحدى كاميرات المراقبة ، بأن تعقّب الأتراك الثلاثة (18 و17 عاما) السوري عبدلله رشيد (16عاماً)، ومن ثم انهالوا عليه ضرباً بشكل وحشي بعد دخوله أحد الأزقة ، ثم فروا هاربين بعد أن سرقوا محفظة السوري عبدلله، والتي كانت تحتوي على هويته الشخصية ومبلغ 800 ليرة تركية.

ولفتت الصحف الانتباه إلى أن الأتراك الثلاثة انهالوا في وقت لاحق بالضرب على شخص آخر، وسرقوا هاتفه المحمول في ظروف مشابهة للحادثة الأولى وسط صمت المتواجدين حوله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن هوية المعتدين، واعتقلت اثنين منهم خلال تلقيهما العلاج داخل أحد المستشفيات، فيما ألقت القبض على الثالث من خلال مداهمة محل إقامته. وقد قضت النيابة العامة بإيداع أحدهم السجن وإطلاق سراح الآخرين بشرط الرقابة القضائية