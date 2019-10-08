إلهان عمر تنفصل عن زوجها بعد أنباء عن علاقة غير شرعية

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير صحافية أميركية ، أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر ، تقدمت بطلب للحصول على الطلاق من زوجها أحمد حرسي، في محكمة تابعة لولاية مينيسوتا يوم الجمعة ، مدعية ” انهيارا لا يمكن إصلاحه ” في زواجهما.

ويأتي هذا الانفصال في أعقاب تقارير صدرت في شهر أغسطس تفيد بأن إلهان عمر كانت على علاقة مع المستشار السياسي تيموثي مينيت، الذي عمل في حملة النائبة إلهان عمر .

من جهتها، أعلنت بيث مينيت مديرة الخدمات الطبية ومسؤولة الخدمات الصحية في العاصمة واشنطن، أن زوجها تيم مينيت حافظ على علاقة عاطفية مع إلهان عمر ، وكانت الطبيبة تقدمت في أغسطس بطلب انفصال قانوني عن زوجها، وذكرت في وثائق قدمت إلى المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا، أن تيموثي مينيت أخبرها أنه “متورط عاطفياً مع امرأة أخرى، وهي إلهان عمر، وأنه وقع في حبها”.

لكن الزوج تيموثي مينيت قدم دعوى مضادة في أواخر أغسطس زاعما “أنه لم يكن له أي علاقة جنسية مع أي امرأة أخرى أثناء زواجهما”.