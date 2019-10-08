عبدالرحمن بن مساعد و4 نجوم في موسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

كشف دليل موسم الرياض، عن إحياء «ليلة عبدالرحمن بن مساعد»، يوم 24 أكتوبر الجاري، حيث يحيي الليلة نجوم الأغنية، يتقدمهم فنان العرب محمد عبده، والفنان عبادي الجوهر، وأصالة نصري، وحسين الجسمي.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد عبده غنى مجموعة من كلمات الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مثل: البرواز ومذهلة ومساء الخير وشبيه الريح، كما قدم مع عبادي الجوهر أغنيات خالدة مثل: تدرين وأدري بنفترق ودخون وأجهلك وعيونك آخر آمالي.

في حين غنت الفنانة أصالة في مسيرتها الغنائية: قد الحروف ويسعد صباحك والنظرة الخجولة.