موعد الاختبار التحريري وأسماء المرشحات على وظائف أمانة الجوف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت أمانة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، عن موعد الاختبار التحريري للمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلن عنها بتاريخ 1441/1/20 هـ.

وأوضحت الأمانة أن شروط دخول الاختبار هي:

1- اصطحاب أصل الهوية الوطنية، ولن يسمح بدخول قاعة الاختبار من دونها.

2- يمنع إدخال الهاتف الجوال أو الساعة الإلكترونية إلى قاعة الاختبار.

3- الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة، ويمنع الدخول بعد مضي أكثر من 10 دقائق من بداية الاختبار.

وقالت الأمانة ، للاطلاع على قائمة أسماء المرشحات وأماكن الاختبار، مراجعة موقع الأمانة على الرابط: اضغط هنا.