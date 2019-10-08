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موعد الاختبار التحريري وأسماء المرشحات على وظائف أمانة الجوف

موعد الاختبار التحريري وأسماء المرشحات على وظائف أمانة الجوف
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت أمانة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، عن موعد الاختبار التحريري للمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلن عنها بتاريخ 1441/1/20 هـ.

وأوضحت الأمانة أن شروط دخول الاختبار هي:

1- اصطحاب أصل الهوية الوطنية، ولن يسمح بدخول قاعة الاختبار من دونها.

2- يمنع إدخال الهاتف الجوال أو الساعة الإلكترونية إلى قاعة الاختبار.

3- الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة، ويمنع الدخول بعد مضي أكثر من 10 دقائق من بداية الاختبار.

وقالت الأمانة ، للاطلاع على قائمة أسماء المرشحات وأماكن الاختبار، مراجعة موقع الأمانة على الرابط:  اضغط هنا.

 


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