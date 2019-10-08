كليمنت يكشف حقيقة معاناة جريزمان في برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

كشف كليمنت لينجليه مدافع فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، حقيقة معاناة زميله أنطوان جريزمان في الفريق الكتالوني منذ انتقاله من فريق أتلتيكو مدريد.

وقال “كليمنت” في تصريحات له، إنه لا توجد أي مشكلات لدى اللاعب في الفريق، مضيفًا: “هو سعيد معنا حقًا يرى أنه يتطور بشكل كبير وسط أجواء من الصداقة مع باقي اللاعبين ” .

وكانت العديد من الصحف أكدت أن اللاعب الفرنسي يعاني من العديد من المشكلات في التأقلم مع فرييقه الجديد، خاصة في ظل جلوسه بشكل مستمر على مقاعد البدلاء.

يذكر أن جريزمان قد انضم إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.