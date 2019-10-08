تقنيات هواوي المتطورة تلغي الإشارة الحمراء وتحمي القردة

دبي(صدى):

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن تقنياتها المتطورة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في السيارات، وذلك خلال معرض جيتكس للتقنية المقام في دبي.

وكشفت الشركة عن تقنياتها من خلال عرض سيارة «أودي أي ترون» المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالكامل، إذ تخلت عن المرآة الجانبية وتعتمد على كاميرا صغيرة من الجوانب، والتي تعكس صورة على شاشة مثبتة على زجاج السيارة الجانبي.

ومن جانبه، أكد علاء الشيمي المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لقطاع المشاريع والمؤسسات في الشرق الأوسط، أن الذكاء الاصطناعي من هواوي سيربط السيارات بالكاميرات المثبتة في الشوارع، والتي ستبلغ نظام السيارة بوجود أجسام خطرة أو غريبة في الشارع.

وأضاف أنه سيتيح للسائق عدم التوقف للإشارات الحمراء في الشارع، إذ سيقوم النظام بتحديد السرعة المناسبة وقياس توقيت الإشارات الحمراء حتى يتم تجنبها.

كما أشار «الشيمي» إلى أن هواوي أطلقت مبادرة بيئية لاكتشاف الخروقات البيئية، من خلال نشر هواتف قديمة مزودة بشرائح ذكاء اصطناعي في الغابات، كما ستعمل على التقاط أصوات أنواع معينة من القردة المهددة بالانقراض في كوستاريكا.