حارس مرمى يعود للملاعب مرة أخرى بعد قتله صديقته وإطعامها للكلاب

نواف السالم(صدى):

قام الحارس البرازيلي، برونو فرنانديز، الذي أُدين في قضية قتل صديقته السابقة، بتوقيع عقدًا مع نادي بوكوس دي كالداس، في صفقة انتقال حر رغم أنه يخضع لعقوبة الإفراج الجزئي.

وتغصيلآ، حُكم على ” فرنانديز ” عام 2010 بالسجن لمدة 22 عامًا، بعد أن اعترف أمام القاضي بأنه أقدم على خنق صديقته، وتقديمها كطعام للكلاب.

وبعد أن قضى مدة في السجن أصبح مؤهلا للإفراج الجزئي عنه، وتم السماح له بالسفر لمسافة 160 كيلومترًا من فارجينيا، حيث أمضى أغلب عقوبته.

وعاد إلى ناديه الجديد في بوكوس دي كالداس الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أنه يُسمح لـ ” فرنانديز ” بقضاء اليوم طليقًا، لكن على أن يعود إلى فارجينيا في المساء.