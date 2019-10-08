نقل طلعت زكريا إلى المستشفى إثر وعكة صحية شديدة

القاهرة(صدى):

أُصيب الفنان المصري طلعت زكريا، بـ وعكة صحية شديدة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

ومن جانبها، كتبت ابنته ” إيمي “ عبر حسابها على ” فيسبوك ” : ” بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء، أرجوكم هو محتاج دعاكم ” .

فيما نشر ” عمر ” صورة لوالده طلعت زكريا، وكتب قائلًا: ” لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل، اللهم أنت الشافي المعافي.. كثفوا الدعاء بالله عليكم ” .

يذكر أن طلعت زكريا كان قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان ” الموقف “ ، بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي.