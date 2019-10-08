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«جتكم حصيصة» .. سيدة تقاضي صديقتها بسبب شات بجروب واتساب

«جتكم حصيصة» .. سيدة تقاضي صديقتها بسبب شات بجروب واتساب
عادل الحربي(صدى):

واجهت مديرة جروب على تطبيق التواصل ” واتساب ” قضية غريبة من نوعها، حيث تفاجأت بموعد المحكمة الجزائية في المملكة، بعد ترحيبها بصديقتها قائلة: ” جتكم حصيصة ” .

وتفصيلآ، اعتبرت المدعية ” حصة ” أن تصغير اسمها القصد منه الانتقاص والتشويه لصورتها، وطالبت ” حصة ” بمقاضاة صديقتها لقاء ذلك، وفقًا لما جاء بـ ” العربية. نت ” .

ومن جانبه ، قال المحامي حمد الرزين عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أما ما يتعلق بالقضايا التافهة فحدث ولا حرج من أمثال هذه القضية وغيرها ” .

وأضاف: ” المحاكم تتعامل مع أطياف البشر بطبيعتهم وسليقتهم، ولا يصد أمثال هؤلاء إلا الحكم القضائي، ووضع رسوم على التقاضي ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3088 ] نشر منذ 19 ساعة

الله من الفضاوة وحصيصة ذي لو خلفها ولي
ما تناقز على اتفة من التافة
يعني المحاكم ناقصة امثالك وقضاياهم الي زي وجيههم

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