حرب التصريحات تهدأ بين نوير وشتيغن قبيل اللقاء الناري بين ألمانيا والأرجنتين

ماجد محمد(صدى):

تمكن ” يواكيم لوف ” مدرب المنتخب الألماني أخيراً من إنهاء الصراع وحرب التصريحات على اختيار حارس مرمى تشكيلة المدرب في المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دورتموند غداً الأربعاء .

وقرر”لوف” بقاء قائد المنتخب مانويل نويرحارس المرمى الأساسي في المنتخب الألماني، بينما يبدأ تير شتيغن المباراة الودية أمام منتخب التانغو، على أن يكون نوير أساسياً في المباراة أمام أستونيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات يورو 2020 .

ويعتبر اللقاء الودي ضمن استعداد منتخب ألمانيا للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 ، واستعداد المنتخب الأرجنتيني لتصفيات مونديال 2022 .

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت جدل كبير للإختيار بين حارسي المرمى بايرن مانويل نوير ، ونظيره في برشلونة مارك أندريه تير شتيغن ، وصلت لحد تهديد رئيس نادي بايرن بسحب جميع لاعبيه حال عدم ترشيح حارسه .