مخدرات الباحة تقبض على أكبر مروجي المخدرات بعد تبادل إطلاق النار

علي العنزي(صدى):

ألقى رجال مكافحة المخدرات بالباحة خلال الأيام الماضية، القبض على أكبر مروجي المخدرات من الجالية الإثيوبية والذين اتخذوا من الجبال وكرًا لترويج سمومهم.

وأعلنت الإدارة في بيان إعلامي ، أنه تم القبض على أحدهم في وادي الجنابين بعد تبادل إطلاق النار وإصابته وعثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر، كما تم القبض على شخص آخر من نفس الجنسية بعقبه الباحة يروج للحشيش المخدر.

ومن ناحيه أخرى، تم إلقاء القبض على مواطن يقوم بترويج سمومه عّن طريق برامج التواصل الاجتماعي سناب شات.