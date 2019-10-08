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«صحة الرياض» تضبط وافده تقوم بتقديم خدمات طبيه تجميليه بالمنازل

«صحة الرياض» تضبط وافده تقوم بتقديم خدمات طبيه تجميليه بالمنازل
سعيد العجل(صدى):

في كمين محكم ، تمكنت “صحة الرياض” ، وبالتعاون مع الجهات الامنية من ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية وتقدم خدماتها بالمنازل .
وتفصيلا أوضح نائب مدير اداره الالتزام ب “صحة الرياض” الاخصائي اول/ خالد الوسيدي أنه تم ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية ، وتقوم بحقن الفيلر والبوتكس ، وشد الوجة بالخيوط ، وتقدم هذه الخدمات بمنزل المريض عند التواصل معاها .

وأضاف أنه تم بحمد الله ضبطها من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الالتزام ، والجهات الأمنية ، وتم وضع كمين لها ، حيث تمت إحالتها الى النيابة العامة ، وذلك لتقديمها للقضاء .

ومن جانبه أوضح د . محمد العيبان مدير ادارة الالتزام بصحه الرياض أن “صحة الرياض” تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض ، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق لجان التفتيش في جميع مدن ومحافظات المنطقة .

و من خلال التفاعل مع البلاغات الوارده لمركز بلاغات ٩٣٧ ، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص و تطبيق العقوبات إن لزم الأمر.

وذلك من خلال الوكالة المساعدة للالتزام و أوكلت إليها متابعة الإلتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة الصحية في القطاعين الصحي العام والخاص ، حيث تأتي هذه الإجراءات إستمراراً للتطوير التي تقوم به الصحة لتحسين عمل الرقابة ورفع مستوى الإلتزام في القطاع الصحي .


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