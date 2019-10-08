إدارة الاتحاد تواصل رفض تكرار سيناريو دياز

نواف السالم(صدى):

قررت إدارة نادي الاتحاد، اتباع سياسة جديدة تعتمد على الهدوء والصبر في التعامل مع الأزمة الفنية التي يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم، وذلك بعد خسارته 4 مباريات من أصل 10 في مختلف البطولات التي ينافس عليها.

وتحاول إدارة الاتحاد عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، وذلك بعدما تم إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز لخسارته 3 مباريات فقط، وهو ما تسبب في تدهور شديد لنتائج الفريق جعله في خانة الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

وحاولت الإدارة إنقاذ هبوط الفريق من خلال تكلفة مالية عالية دفعها في تعاقدات مع لاعبين وأجهزة فنية من ضمنها المدرب لويس سييرا، منتظرين مستوى إيجابي وقوي لبعض اللاعبين خلال الفترة القادمة، منهم عبدالرحمن العبود خاصة بعد المستوى الجيد الذي قدمه في مباراة الحزم الأخيرة بالرغم من الخسارة.

ويتوقف إدارة الفريق وإنعاشه خلال الفترة المقبلة، على احتمالية اتباع سييرا أسلوبه القديم المعتمد على الأطراف في الوصول إلى مرمى المنافس، والتي فقدها بعد إيقاف فهد المولد في نهاية الموسم الماضي بسبب المنشطات.

واستأنف الاتحاد تحضيراته بعد الإجازة التي حصل عليها اللاعبين لمدة يومين، أمس الاثنين، على أن يتم خوض لقاءً وديًا في نهاية الأسبوع الجاري بطلب من المدرب سييرا.