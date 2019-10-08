فتاة عشرينيه تجذب الأنظار بجمالها الطبيعي

‏محج قلعة(صدى):

لفتت فتاة من داغستان تدعى ماريان باشايفا تبلغ من العمر 22 عامًا، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب شبهها الشديد بالدمية الأمريكية الشهيرة “باربي”، حتى أن متابعيها أطلقوا عليها لقب “باربي داغستان”.

يذكر أن ماريان ولدت في ماخاتشكالا، لتنتقل بعدها للعيش في أوسيتيا الشمالية ومن بعدها إلى موسكو بروسيا، وتتميز بجمالها الذي شبهه الكثيرون بدمية الأطفال “باربي” .

وتلقت ماريان العديد من العروض من دور الأزياء وعروض من المغنين الروس للمشاركة في فيديوهات مصورة بسبب شبهها الشديد لـ”باربي”.