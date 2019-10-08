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فتاة عشرينيه تجذب الأنظار بجمالها الطبيعي

فتاة عشرينيه تجذب الأنظار بجمالها الطبيعي
‏محج قلعة(صدى):

لفتت فتاة من داغستان تدعى ماريان باشايفا تبلغ من العمر 22 عامًا، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب شبهها الشديد بالدمية الأمريكية الشهيرة “باربي”، حتى أن متابعيها أطلقوا عليها لقب “باربي داغستان”.

يذكر أن ماريان ولدت في ماخاتشكالا، لتنتقل بعدها للعيش في أوسيتيا الشمالية ومن بعدها إلى موسكو بروسيا، وتتميز بجمالها الذي شبهه الكثيرون بدمية الأطفال “باربي” .

وتلقت ماريان العديد من العروض من دور الأزياء وعروض من المغنين الروس للمشاركة في فيديوهات مصورة بسبب شبهها الشديد لـ”باربي”.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 19 ساعة

فرقها الزين عصقول

[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 17 ساعة

الخيط بكم

[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 10 ساعات

الحمد لله والشكر على العفو والعافيه والستر ..

[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 6 ساعات

طيب مو بطاله لمده محدوده

[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ 4 ساعات

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابيات للشيخ/علي ابراهيم الايداء (رحمه الله)

الـــــــــزين مثل الحيا متبوع
ان ما تلى الناس ؟ يــتــــلونه
والشين مثل المحل مقطوع
يمشون لين ? إيـــتعدونه
من ذاق حب امهات اردوع
اهل الهوا ? مايلمونه
ياشوق عنك الخطا مرفوع
وانتي عن الشين ? مصيونه

[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 2 ساعتين

……………

[ عدد التعليقات: 14692 ] نشر منذ 40 دقيقة

رشوا ماء على وجهها وبتشوفوا الجمال الطبيعي المزيف

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