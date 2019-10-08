فتاة عشرينيه تجذب الأنظار بجمالها الطبيعي
لفتت فتاة من داغستان تدعى ماريان باشايفا تبلغ من العمر 22 عامًا، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب شبهها الشديد بالدمية الأمريكية الشهيرة “باربي”، حتى أن متابعيها أطلقوا عليها لقب “باربي داغستان”.
يذكر أن ماريان ولدت في ماخاتشكالا، لتنتقل بعدها للعيش في أوسيتيا الشمالية ومن بعدها إلى موسكو بروسيا، وتتميز بجمالها الذي شبهه الكثيرون بدمية الأطفال “باربي” .
وتلقت ماريان العديد من العروض من دور الأزياء وعروض من المغنين الروس للمشاركة في فيديوهات مصورة بسبب شبهها الشديد لـ”باربي”.
فارس[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 19 ساعة
فرقها الزين عصقول
لللل[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 17 ساعة
الخيط بكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 10 ساعات
الحمد لله والشكر على العفو والعافيه والستر ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب مو بطاله لمده محدوده
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ 4 ساعات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابيات للشيخ/علي ابراهيم الايداء (رحمه الله)
الـــــــــزين مثل الحيا متبوع
ان ما تلى الناس ؟ يــتــــلونه
والشين مثل المحل مقطوع
يمشون لين ? إيـــتعدونه
من ذاق حب امهات اردوع
اهل الهوا ? مايلمونه
ياشوق عنك الخطا مرفوع
وانتي عن الشين ? مصيونه
سفن اب 7UP[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ضراب الكبيني[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 47 دقيقة
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 14692 ] نشر منذ 40 دقيقة
رشوا ماء على وجهها وبتشوفوا الجمال الطبيعي المزيف
المدريدي المستحيل[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 37 دقيقة
يازينه واحد سفري