بالفيديو.. مشاهد جليلة لتزامن أصوات الرعد وومضات البرق مع رفع الأذان بالمسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

في واقعة نادرة مهيبة ، وثق مقطع فيديو تزامن رفع الأذان بالمسجد الحرام مع صوت الرعد وومضات البرق بسماء مكة المكرمة .

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بعد المشاهد العظيمة التي هزت القلوب خاصةً مع هطول الأمطار الغزيرة وضرب صاعقتين رعديتين لبرج الساعة أثناء الأذان .

و بينما يحدث المشهد الجليل واصل المعتمرون وزوار بيت الله الحرام الطواف حول الكعبة المشرفة ، داعين الله تعالى أن يعطي المسلمين من خيرها وبركتها .