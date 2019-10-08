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    أكتوبر

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  3. بالفيديو.. مشاهد جليلة لتزامن أصوات الرعد وومضات البرق مع رفع الأذان بالمسجد الحرام

بالفيديو.. مشاهد جليلة لتزامن أصوات الرعد وومضات البرق مع رفع الأذان بالمسجد الحرام

بالفيديو.. مشاهد جليلة لتزامن أصوات الرعد وومضات البرق مع رفع الأذان بالمسجد الحرام
نايف السالم(صدى):

في واقعة نادرة مهيبة ، وثق مقطع فيديو تزامن رفع الأذان بالمسجد الحرام مع صوت الرعد وومضات البرق بسماء مكة المكرمة .

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بعد المشاهد العظيمة التي هزت القلوب خاصةً مع هطول الأمطار الغزيرة وضرب صاعقتين رعديتين لبرج الساعة أثناء الأذان .

و بينما يحدث المشهد الجليل واصل المعتمرون وزوار بيت الله الحرام الطواف حول الكعبة المشرفة ، داعين الله تعالى أن يعطي المسلمين من خيرها وبركتها .


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