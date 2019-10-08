معلمة تمزق «مريول» طالبة ثانوية بسبب قصره

خالد الظفيري(صدى):

قامت إحدى المعلمات بالكويت بتمزيق مريول” طالبة ” بالمدرسة الثانوية؛ لإطالته لأنه قصير ويجب أن يغطي الركبتين.

ومن جانبها، قالت والدة الطالبة عن الواقعة: ” فُوجئت بملابس ابنتي الممزقة، وإن كانت إدارة المدرسة تقبل ذلك على أبنائها فأنا لا أقبله على أبنائي ” .

وأضافت: ” كان يجب إبلاغي بالأمر، علمًا بأن المريول عادي جدًا، كما أن إدارة المدرسة رفضت استقبال ابنتي منذ يوم الخميس الفائت ” .

فيما أوضحت مديرة الشؤون التعليمية في منطقة العاصمة التعليمية شكرية السعيدي؛ أن تصرف المدرسة إن صحت رواية الأم مرفوضٌ جملة وتفصيلاً، وعلى والدتها تقديم شكوى في المنطقة لتطبيق العقوبة اللازمة على المدرسة.