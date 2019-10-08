مركز الملك سلمان للإغاثة يباشر توزيع الحقائب المدرسية على أبناء السوريين في مخيم الزعتري

سعيد العجل(صدى):

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على أبناء الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري شمال الأردن حيث تم استهداف 4470 طالباً وطالبة خلال اليوم الأول من سلسلة التوزيعات التي ستشمل كافة الطلبة داخل المخيم .

وتشتمل الحقائب الموزعة على الطلبة السوريين مجموعة متنوعة من الأدوات القرطاسية والتي تتمثل بالدفاتر و الأقلام و دفاتر الرسم و علب الألوان و المقالم الهندسية .

الجدير بالذكر ان مركز الملك سلمان للإغاثة يولي الجانب التعليمي الاهتمام الكبير لما له من دورهام في إعطاء الطلاب والطالبات من أبناء الاشقاء السوريين المعرفة العلمية الكاملة والتي من شأنها ان تنهض بهم في المستقبل اسوة باطفال العالم