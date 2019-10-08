المنيع: يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف لكن بشرط

عادل الحربي(صدى):

أجاز الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، بعقد النكاح عن طريق الهاتف .

وقال المنيع خلال إحدى حلقات برنامج فتاوى ، أنه يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف إذا أُمن التلاعب، وتُحقق من شخص الزوج والولي، وتمت جميع أركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه.

وجاءت فتوى المنيع ، ردا عن سؤال جاء فيه: ما حكم الزواج بعقد إيجاب وقبول وباستكمال أركان النكاح وشروطه وانتفاء موانعه ولكن عن طريق “التليفون”؟ قائلاً: “التليفون هو يقلد، فإذا تم التأكد 100 % لا نقول 99 وثلاثة أرباع، بل نقول إذا تم التأكد 100 % بأن الإيجاب والقبول صدر من المختصين به؛ الإيجاب صدر من ولي الزوجة، والقبول صدر من الزوج نفسه وتمت جميع الأركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه فلا يظهر مانع من اعتباره”.

وتابع المنيع “لكنه يحتاج إلى توثيق، ولا يعني إذا لم يتم التوثيق أن يكون النكاح غير صحيح، وإنما التوثيق هو التوثق من صحة انعقاد هذا الزواج”.