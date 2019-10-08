عبد المجيد عبدالله يتجه للولايات المتحدة لاستكمال علاجه

الرياض(صدى):

كشفت مصادر مقربة من الفنان عبدالمجيد عبدالله أنه غادر المملكة متوجهًا إلى الولايات المتحدة؛ لاستكمال مشواره العلاجي.

وجاء ذلك بعدما شعر بعدم تحسن حالته الصحية بالشكل المتوقع، على الرغم من أن ابنه خرج أمس وطمأن الجمهور على حال والده.

وظل الجمهور قلقًا على عبدالمجيد، خاصة أنه لم يُطمئن أحدًا على حاله عبر حسابه الخاص بـ ” تويتر ” ، والذي كان متواجدًا عليه بشكل شبه يومي.

وكان الأطباء المشرفين على حالة عبدالمجيد الصحية، فضلوا عدم مشاركته بالحفل بموسم الرياض، كما أن الفنان نفسه خشي من السقوط، خاصة أنه من أعراض المرض الذي يلازمه