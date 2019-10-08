بالصورة.. شمس الكويتية تفاجئ جمهورها بمظهر غير متوقع بعد إطلالتها المثيرة

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة شمس الكويتية إعجاب جمهورها على تطبيق تبادل الصور والفييديوهات “إنستجرام ” بصورة حديثة لها مختلفة تماماً عن إطلالتها السابقة .

وظهرت شمس بعباءة واسعة في ظهور محتشم على خلاف إطلالتها التي انتقدها الكثيرون بسبب قصر أزيائها وضيقها .

وحرصت شمس على بساطة ميكياجها وتسريحة شعرها ، بينما حازت العباءة ذات النقوش الرقيقة على مدح الجميع .

وعلقت “شمس ” على الصورة بقولها : لا شيء يعادل النيّة الطيبة ‏إفعل ما تشاء واتركهم يفهمونك كما يشاؤون”، الامر الذي جعلها محط اهتمام متابعيها الذين تفاعلوا معها ، لتفوز بعدد كبير من الدعم و المشاركات .