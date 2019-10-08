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  3. بالصورة.. شمس الكويتية تفاجئ جمهورها بمظهر غير متوقع بعد إطلالتها المثيرة

بالصورة.. شمس الكويتية تفاجئ جمهورها بمظهر غير متوقع بعد إطلالتها المثيرة

بالصورة.. شمس الكويتية تفاجئ جمهورها بمظهر غير متوقع بعد إطلالتها المثيرة
خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة شمس الكويتية إعجاب جمهورها على تطبيق تبادل الصور والفييديوهات “إنستجرام ” بصورة حديثة لها مختلفة تماماً عن إطلالتها السابقة .

وظهرت شمس بعباءة واسعة في ظهور محتشم على خلاف إطلالتها التي انتقدها الكثيرون بسبب قصر أزيائها وضيقها .

وحرصت شمس على بساطة ميكياجها وتسريحة شعرها ، بينما حازت العباءة ذات النقوش الرقيقة على مدح الجميع .

وعلقت “شمس ” على الصورة بقولها : لا شيء يعادل النيّة الطيبة ‏إفعل ما تشاء واتركهم يفهمونك كما يشاؤون”، الامر الذي جعلها محط اهتمام متابعيها الذين تفاعلوا معها ، لتفوز بعدد كبير من الدعم و المشاركات .


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