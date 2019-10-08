«هدف» يعلن عن خدمة جديدة لزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل

علي القحطاني(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” عن خدمة جديدة للباحثين والباحثات عن العمل وذلك بتوفير بناء السيرة الذاتية الإحترافية بما يعزز فرص الوظائف بعيداً عن أي أخطاء أو متاجرة بأحلام الشباب من جانب البعض .

وأكد ” هدف ” اليوم الثلاثاء في إنفوجرافيك توعوي عبر موقع التدوين المصغر ” تويتر ” أنه يمكن بناء السيرة الذاتية عبر بوابة ” طاقات ” وذلك من خلال : الدخول والتعديل على ملفك الشخصي بالضغط على “مسيرتي المهنية ” .

ونصح ” هدف ” بتوفير المعلومات بوضوح مؤكداً أنه كلما ضمت السيرة الذاتية معلومات أكثر تزداد فرصة الإختيار بواسطة أصحاب الأعمال .

ويواصل صندوق ” هدف ” جهوده لتوفير الوظائف للمواطنين والمواطنات كشخصية إعتبارية مستقلة ، لتحقيق أهداف الرؤية الإقتصادية 2030 للقضاء على البطالة .