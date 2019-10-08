ريال مدريد يتعاقد مع بنزيما براتب 11 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، عن تطور جديد في العلاقة بين ريال مدريد، ونجمه الفرنسي كريم بنزيما ، وفقاً لبرنامج الشيرنغيتو الإسباني .

وأكدت المصادر، أن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع “الملكي” حتى صيف 2022 ، ويصل راتب المهاجم الفرنسي في العقد الجديد إلى 11 مليون يورو سنوياً.

يذكر أن العقد الحالي لبنزيما مع “الميرنغي” ينتهي في صيف 2021، وبراتب سنوي يقارب 8 ملايين يورو.

ويعد بنزيما الهداف الأول لريال مدريد في كل البطولات، منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سانتياغو برنابيو صوب يوفنتوس في صيف 2018.