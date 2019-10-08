«الجبير» يعزي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته بكلمات مؤثرة
وجه عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، كلمات مؤثرة للأمير بندر بن سلطان؛ لتعزية الأخير في وفاة والدته.
وقال ” الجبير ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أغلى ما لدى الإنسان وهي الأم وكما قال سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (الجنة عند رجلها) ” .
وأضاف في تغريدة أخرى: ” أعتبر نفسي إبنًا لهذا الرجل النبيل بندر بن سلطان، الذي تعلمت منه الكثير وعملت معه لعقود وأعرف جيدًا برّه بوالدته وإيمانه العميق بقضاء الله وقدره ” .
واستكمل بكلمات مؤثرة: ” أشاركه الحزن مع الدعاء لله الغفور الرحيم أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمه وجميع أفراد أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب ” .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7577 ] نشر منذ 15 ساعة
” نسأل ا لله الغفور الرحيم أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرت صاحب السمو الصبر والسلوان،ويحسن عزائهم،ويعظم أجورهم..
Pocatello[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم صل على سيدنا محمد
عظم الله اجر سمو الأمير وجميع الأسرة وكل الاوطان آسأل الله لهم الصبر والسلوان وادعوا وأتضرع الى الله عز وجل لها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات جنة عرضها السموات والأرض جنة الفردوس الاعلى بلا حساب ولا عذاب انك قادر على كل شيء ياالله
اللهم صل على سيدنا محمد