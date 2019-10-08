«الجبير» يعزي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته بكلمات مؤثرة

عادل الحربي(صدى):

وجه عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، كلمات مؤثرة للأمير بندر بن سلطان؛ لتعزية الأخير في وفاة والدته.

وقال ” الجبير ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أغلى ما لدى الإنسان وهي الأم وكما قال سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (الجنة عند رجلها) ” .

وأضاف في تغريدة أخرى: ” أعتبر نفسي إبنًا لهذا الرجل النبيل بندر بن سلطان، الذي تعلمت منه الكثير وعملت معه لعقود وأعرف جيدًا برّه بوالدته وإيمانه العميق بقضاء الله وقدره ” .

واستكمل بكلمات مؤثرة: ” أشاركه الحزن مع الدعاء لله الغفور الرحيم أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمه وجميع أفراد أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب ” .