بالفيديو.. ثور هائج يتسبب في نهاية مأسوية
اختتم مهرجان الجري مع الثيران في أسبانيا، فعالياته على نهاية مأسوية، وذلك بعدما خرج ثور غاضب عن السيطرة وقفز فوق الحواجز والأسوار.
وتسبب الثور الهائج في إثارة الرعب والفزع في نفوس الجمهور داخل حلبة مصارعة في مدينة كورتيس شمالي أسبانيا، بالإضافة إلى إصابة أربعة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو يُظهر الثور الغاضب بعد خروجه عن السيطرة وقفزه فوق الحواجز والأسوار، وسط تعالى صراخ وصيحات الجمهور والاندفاع العشوائي للنجاة.
وحاول المصارعون المدربون السيطرة على الثور الهائج وجذب انتباه بعيدًا عن الجمهور، حتى تمكنوا من إعادته داخل الحلبة مع ثور آخر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 5 ساعات
ليت الثيران فتكت فيهم ,,
,, هذولا يعذبون البهايم من اجل التسليه ، ولا احد يقول لهم ليش تعذبون البهايم ..؟
,, اين المدافعين عن حقوق الحيوان ، إن كانوا صادقين فيما يدعون ….؟
,, لو واحد في الوطن العربي قتل ذئب او ضبع آذاه في حلاله ، ولو حتى سحلية اوذته ، قوّموا الدنيا على راسه وراس حكومته بحجة حقوق الحيوان ، وهذولا يعذبون البهايم جهاراً نهاراً بدون أي سبب إلا لتسلية انفسهم الإرهابية الجبارة الخبيثه ، ولا احد يقدر يكلمهم ممن يدعون حماية الحيوان وحقوقه في الحياة ..
,, اللهم انتقم منهم اشد انتقام وارنا فيهم عجائب قدرتك .. آمين ..