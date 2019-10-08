بالفيديو.. ثور هائج يتسبب في نهاية مأسوية

مدريد(صدى):

اختتم مهرجان الجري مع الثيران في أسبانيا، فعالياته على نهاية مأسوية، وذلك بعدما خرج ثور غاضب عن السيطرة وقفز فوق الحواجز والأسوار.

وتسبب الثور الهائج في إثارة الرعب والفزع في نفوس الجمهور داخل حلبة مصارعة في مدينة كورتيس شمالي أسبانيا، بالإضافة إلى إصابة أربعة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو يُظهر الثور الغاضب بعد خروجه عن السيطرة وقفزه فوق الحواجز والأسوار، وسط تعالى صراخ وصيحات الجمهور والاندفاع العشوائي للنجاة.

وحاول المصارعون المدربون السيطرة على الثور الهائج وجذب انتباه بعيدًا عن الجمهور، حتى تمكنوا من إعادته داخل الحلبة مع ثور آخر.