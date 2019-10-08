محمد صلاح مع الإعلامية ياسمين الخطيب في صورة مثيرة للجدل

ماجد محمد(صدى):

اشتعلت مواقع التواص الإجتماعي بصورة لنجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح مع الإعلامية المصرية المثيرة للجدل ياسمين الخطيب ، وسط تباين التعليقات الداعمة حيناً والناقدة أحياناً أخرى .

وانتشرت الصورة بشكل كبير، بعدما نشرتها ” الخطيب ” على حسابها الشخصي بموقع ” تويتر ” ، مشيرة إلى أنها أثناء حفل مجلة GQ Men Of the Year 2019 بدبي .

وقالت ” الخطيب ” تعليقاً على الصورة : أخيرًا التقينا، مو صلاح، حفل رجال العام ، إذ تم تتويج اللاعب المصري بلقب رجل العام خلال الحفل بدبي .

وكانت ” الخطيب ” قد أثارت الجدل مؤخراً بقضية زواجها من المخرج خالد يوسف والتي أكدت فيها أنها فترة لا تشرفها على الإطلاق ، فيما صدم “يوسف” الرأي العام بإنكاره الزواج بها .