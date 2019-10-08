  • الثلاثاء 8

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. محمد صلاح مع الإعلامية ياسمين الخطيب في صورة مثيرة للجدل

محمد صلاح مع الإعلامية ياسمين الخطيب في صورة مثيرة للجدل

محمد صلاح مع الإعلامية ياسمين الخطيب في صورة مثيرة للجدل
ماجد محمد(صدى):

اشتعلت مواقع التواص الإجتماعي بصورة لنجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح مع الإعلامية المصرية المثيرة للجدل ياسمين الخطيب ، وسط تباين التعليقات الداعمة حيناً والناقدة أحياناً أخرى .

وانتشرت الصورة بشكل كبير، بعدما نشرتها ” الخطيب ” على حسابها الشخصي بموقع ” تويتر ” ، مشيرة إلى أنها أثناء حفل مجلة GQ Men Of the Year 2019 بدبي .

وقالت ” الخطيب ” تعليقاً على الصورة : أخيرًا التقينا، مو صلاح، حفل رجال العام ، إذ تم تتويج اللاعب المصري بلقب رجل العام خلال الحفل بدبي .

وكانت ” الخطيب ” قد أثارت الجدل مؤخراً بقضية زواجها من المخرج خالد يوسف والتي أكدت فيها أنها فترة لا تشرفها على الإطلاق ، فيما صدم “يوسف” الرأي العام بإنكاره الزواج بها .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *