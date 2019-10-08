تهمة جديدة تلاحق المغرد الكويتي «عتيج المسيان» بعد إساءته للمملكة

خالد الظفيري(صدى):

كشفت مصادر قضائية كويتية ، أن محكمة الجنايات الكويتية تستمع في 28 أكتوبر الجاري لشهادة ضابط أمن الدولة في ثاني قضية للمغرد ”عتيج المسيان“ بتهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر.

وكانت وجهت محكمة الجنايات للمتهم تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر بعد كتابته عبارات على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أساء فيها إلى جمهورية مصر العربية ووصف القائمين على البلاد بأوصاف غير حقيقية، وأساء استخدام الهاتف ، فيما أنكر المتهم التهم التي وجهت إليه.

يُذكر أن “عتيج المسيان“ اسم وهمي، على ما يبدو، لحساب معروف في الكويت بإساءته للمملكة والإمارات، والدفاع عن قطر، وقال ناشطون كويتيون إنه يتلقى الأموال من الدوحة، فيما تحدث قطريون أنفسهم عن علاقته ببلادهم .