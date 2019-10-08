مقتل «مقيم» بطعنة غائرة بالرقبة في الخرمة

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة الخرمة صباح اليوم مقتل مقيم من الجنسية الهندية؛ بعد تعرُّضه للطعن بآلة حادة من مقيم آخر ” نيبالي ” الجنسية.

وعن تفاصيل الجريمة، سدّد مقيم نيبالي الجنسية طعنة غائرة في رقبة مقيم من الجنسية الهندية؛ إثر خلاف بينهما .

حيث استخدم آلة حادة ” سكين ” نزف على أثرها حتى فارق الحياة، ثم قام الجاني بالاتصال على الجهات الأمنية وإبلاغهم بجريمته.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا حول الحادثة وتم توقيف الجاني؛ تمهيدًا للكشف عن مُلابسات الواقعة وتفاصيلها وأسبابها.