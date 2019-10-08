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  • نشر : منذ 42 دقيقة
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وفاة معلم إثر إنقلاب مركبته على «ساحلي الليث» أثناء توجهه للمدرسة

وفاة معلم إثر إنقلاب مركبته على «ساحلي الليث» أثناء توجهه للمدرسة
نايف السالم(صدى):

توفي معلم صباح اليوم الثلاثاء إثر إنقلاب مركبته على طريق الساحل الدولي ” جدة – الليث ” أثناء توجهه لمدرسته بمركز سعيا شمال الليث .

وأكد شهود عيان أن الحادث كان إنقلاب ولم يسببه طرف آخر ، ووقع في منطقة الغالة ، وأن المعلم -رحمه الله – كان متجه من مقر إقامته بالليث وتوفي على طريق الساحل .

وقامت الجهات المختصة بنقل المعلم المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث ، فيما ستتم الصلاة عليه واستكمال إجراءات الدفن فور انتهاء التحقيق في الحادث .


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