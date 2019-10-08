أبرزهم الضوء الخافت.. أسباب رغبة الرجل في النوم بعد ممارسة العلاقة الحميمية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يراود بعض الرجال الشعور بالرغبة في النوم بعد ممارسة العلاقة الحميمة، وهو ما يؤدي إلى إصابة زوجاتهم بالإحباط؛ لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

• المجهود البدني

يبذل الرجل مجهود بدني أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وكما تحدث عدة تغيرات داخل الجسم كالتغيرات الهرمونية، والتغيرات الكيميائية في داخل المخ.

حيث تؤدي هذه التغيرات إلى إرسال رسائل للجسم بالاستعداد للنوم، كما يساهم توقيت ممارسة العلاقة الحميمة الذي غالبًا ما يكون ليلًا في شعور الرجال بالرغبة بالنوم.

• الضوء الخافت

يؤدي ممارسة العلاقة الحميمة في ضوء خافت أو في ظلام كامل إلى الشعور بالرغبة في النوم، عقب ممارسة العلاقة الحميمة مباشرة، وذلك بسبب زيادة معدل هرمون الميلاتونين في الظلام.

• تناول الوجبات

يساهم تناول الوجبات قبل ممارسة العلاقة الحميمة في الشعور بالخمول بعد الانتهاء من العلاقة الحميمة، ما يدفع إلى التوجه إلى النوم.