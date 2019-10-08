المغامسي: الوحدة الوطنية درع السعوديين ضد الأفكار المتطرفة والهدامة

عادل الحربي(صدى):

ألقى إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي، بمسرح كلية طب الأسنان، محاضرة بعنوان “أمة وسطا”، بمسرح كلية طب الأسنان ، ضِمن مشروع “تبيان لوطن متلاحم” الذي تنظمه جامعة الجوف بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني .

وتحدث المغامسي، خلال المحاضرة ، عن مفهوم الوسطية من خلال تفسير الآية الكريمة {وكذلك جعلناكم أمة وسطًا}؛ مؤكدًا أن العالم الإسلامي يعاني من تفشي الأفكار والمفاهيم المغلوطة عن الوسطية الحقة؛ مشيرًا إلى أن جماعات التطرف تستغل قلة وعي العامة من المسلمين بنصوص القرآن والسنة، ويقومون بتفسيرها تفسيرات خاطئة ومغلوطة.

وقال المغامسي ، إن الوحدة الوطنية هي درع السعوديين الواقي ضد مَن يحاول النيْل من وحدة بلادهم وأمنها واستقرارها؛ مشددًا على أهمية التلاحم الوطني ومواجهة كل ما يهدد اللحمة الوطنية ويرسخ.

وأوضح المغامسي، أن الاختلاف والأخذ والعطاء بين الناس سنة الحياة؛ مشيرًا إلى أن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يخلق الناس مختلفين في ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم ودياناتهم؛ لافتًا إلى أن الاختلافات الفقهية أو المذهبية موجودة في كل الأزمان؛ مؤكدًا أن ذلك ليس حجة للخلاف أو الصراع أو التنافر والتباغض؛ بل يجب أن يكون دافعًا للتواصل والتكامل والتعارف والتسامح والتعايش بين كل فئات وشرائح المجتمع.

يُذكر أن مشروع “تبيان لوطن متلاحم” الذي تستمر برامجه وفعالياته حتى نهاية الأسبوع، يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والتعصب، ومواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية ، وتَسَلّم الشيخ المغامسي درع جامعة الجوف التذكاري من مدير الجامعة بالإنابة الدكتور بدر الزارع؛ تقديرًا لدوره في إنجاح مشروع “تبيان” وتحقيق أهدافه.